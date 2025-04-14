Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Enflasyon ve alım gücü düşüşü nedeniyle milyonlarca çalışan temmuz kararını merakla bekliyor.

Temmuz Ayında Asgari Ücrete Ara Zam Beklentisi

Temmuz ayı yaklaşıyor ve milyonlarca çalışan, asgari ücrette yeni bir artış olup olmayacağını merak ediyor. Asgari ücret, yıl başında yüzde 30 oranında artırılarak 22 bin 104 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak enflasyonun artışı ve alım gücündeki düşüş, temmuz ayında bir ara zam beklentisini güçlendiriyor.

Asgari Ücretin Belirlenme Süreci

Türkiye'de asgari ücret her yıl Aralık ayında belirlenir ve takip eden yılın Ocak ayında yürürlüğe girer. 2024 yılı başında yapılan düzenlemeyle brüt asgari ücret 26 bin 5 TL, net asgari ücret ise 22 bin 104 TL olarak açıklanmıştı. Ayrıca işverenlere verilen asgari ücret desteği de 700 TL’den 1000 TL’ye çıkarılmıştı.

Bakan Işıkhan’dan Ara Zam Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılma olasılığını gündeme getirdi. Işıkhan, "Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Ancak olağanüstü bir durum yaşanırsa, Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda yeniden bir güncelleme gündeme gelebilir" dedi.

Geçmişte Yapılan Ara Zamlara Bakış

Son ara zam, 2023 yılı Temmuz ayında yapılmış ve net asgari ücret 8.506 TL'den 11.402 TL'ye çıkarılmıştı. 2022 Temmuz ayında da benzer bir güncelleme yapılmıştı. Bu geçmişteki artışlar, 2024 Temmuz'unda da benzer bir düzenlemenin yapılabileceği beklentilerini artırıyor.

Enflasyon Verileri ve Ara Zam Beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayına ait verilerine göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 38,1, üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) ise yüzde 23,5 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, alım gücündeki düşüşü ve zam beklentisini pekiştiriyor. 12 aylık ortalama TÜFE artışı ise yüzde 51,26 seviyesine ulaştı.

Temmuzda Zam Olacak mı?

Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılıp yapılmayacağı, hükümetin enflasyonla mücadele sürecindeki gelişmelere bağlı olarak netleşecek. Ekonomi yönetiminin alacağı kararlar ve Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılması ihtimali masada duruyor. Milyonlarca çalışan, temmuz ayında yapılacak açıklamayı heyecanla bekliyor.