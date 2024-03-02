Sağlıklı bir ağız için doğru bakım rutini, doğru teknikler ve araçların kullanımını içeriyor.

Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, ağız ve sağlığında nelere dikkat edilmesi gerektiğini değerlendirdi.

İDEAL AĞIZ BAKIMI NASIL OLMALI?

İdeal ağız bakımının ana unsurlarından birinin diş fırçalama olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, “Diş fırçalamayı çoğu zaman bildiğimizi sanıyoruz, doğru teknikle doğru zamanlama ile fırçalanmadığı zaman etkili bir temizleme sağlanmıyor. Bu da diş etinin iltihaplanmasına, diş eti çekilmelerine sebep oluyor” dedi.

DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA NASIL OLMALI?

Bahar, doğru bir diş fırçalama da mutlaka diş etinden dişe doğru yani pembeden beyaza doğru olması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Sağ sol hareketi yaparsanız o hareket diş eti çekilmesine, diş minesine de zarar verir, bu istemediğimiz bir durumdur. Doğru olan diş etinden dişe doğru 45 derecelik açıyla fırçalanmasıdır. Dış kısımları fırçaladıktan sonra iç kısımları unutmuyoruz. Fırçalama için ideal süre 2-3 dakikadır.”

ARAYÜZ FIRÇASI VE DİŞ İPİ NASIL KULLANILIR?

Diş aralarındaki birikintileri uzaklaştırmak için arayüz fırçaları ve diş ipi olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, “Bunları kullanabilirsiniz eğer dişlerin arasında fazla mesafe varsa arayüz fırçası, az mesafe varsa diş ipi kullanılabilir. Diş ipi kullanmak istediğiniz zaman mutlaka öncesinde diş ipini iki orta parmağınıza dolayarak baş parmaklarınızdan destek alarak, diş etlerinize zarar vermeden uygulayabilirsiniz. Dil kazıyıcıları da kullanarak daha detaylı bir ağız temizliği sağlayabilirsiniz” dedi.