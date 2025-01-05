Antalya'da çevre koruma çalışmalarını sürdüren EGD (Ekolojik Gelecek Derneği), deniz kirliliğiyle mücadelede etkin bir rol oynamaya devam ediyor. Son dönemde gerçekleştirdiği denetimlerle denizi kirleten şahısları tespit eden EGD, yetkililere suç duyurusunda bulunarak çevreyi koruma noktasında kararlı bir tutum sergiliyor.

Deniz kirliliği ile mücadelede etkin denetim

EGD, Antalya'nın sahil şeridinde deniz kirliliği oluşturan unsurlara karşı sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Dernek, deniz kirliliğine neden olan her türlü atık ve kirliliği tespit ederek, çevreye zarar veren kişileri ve kuruluşları izliyor. Son olarak, yapılan denetimlerde bazı işletmelerin çevreye zarar verdiği ortaya çıktı ve EGD, yasal işlemler başlatarak halk sağlığını korumak için adımlarını hızlandırdı.

Hedef, temiz bir çevre

EGD yetkilileri, bu tür denetimlerin deniz kirliliğini önlemek ve çevre bilincini artırmak adına çok önemli olduğunu belirtiyor. Dernek, Antalya'da çevre kirliliği ile mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirici projelerle çevre temizliğine dikkat çekmeyi hedefliyor. Çevre bilincini artırarak, denizlerin korunması için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk almasını sağlamak istediklerini vurguluyor.