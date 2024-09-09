Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının performans raporu yayımlandı. Ağustos ayı boyunca finans piyasalarında yatırımcılarına en fazla kazandıran yatırım aracı külçe altın olurken, dolar, euro ve borsa gibi alternatifler ise geride kaldı. İşte detaylar...

Külçe altın ağustos ayının getiri şampiyonu oldu

Ağustos ayında külçe altın, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,01 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilen altın, ekonomik dalgalanmalar karşısında sağlam duruşunu sürdürdü.

Dolar ve Euro'nun performansı

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde euro %2,18 oranında kazandırırken, mevduat faizi (brüt) %1,64 ve Amerikan doları %0,60 oranlarında reel getiri sağladı. Ancak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve BIST 100 endeksi yatırımcısına zarar ettirdi. Özellikle BIST 100 endeksi %10,07 oranında ciddi bir kayıp yaşadı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise euro %1,40, mevduat faizi %0,86 oranında kazandırırken, Amerikan doları %0,18 oranında çok düşük bir getiri sağladı. BIST 100 endeksi ise %10,76 gibi yüksek bir zarar oranıyla en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Üç aylık ve altı aylık performans

Son üç aylık dönemde, mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,84, TÜFE ile indirgendiğinde %4,42 oranlarında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,46 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık süreçte ise külçe altın, hem Yİ-ÜFE ile (%14,30) hem de TÜFE ile (%10,77) yatırımcısına en yüksek kazancı sağlarken, Amerikan doları en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirme: Yatırımcıların yüzünü güldüren altın

Yıllık bazda yapılan değerlendirmede de külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi, euro, Amerikan doları, mevduat faizi ve DİBS, yıllık bazda yatırımcısına kaybettiren araçlar arasında yer aldı.