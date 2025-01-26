Yığılca ilçesinin Tıraşlar köyünde İbrahim Doğancı'ya ait evin alt katında bulunan ahırda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının başladığı esnada çevredeki vatandaşlar, yükselen alevleri fark ederek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına başladı. Ancak, alevlerin hızla iki katlı binaya sıçraması üzerine, bölgeye Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri ve Yığılca ile Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren yoğun müdahalenin ardından, yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangında büyük hasar meydana geldi

Yangın sonucu İbrahim Doğancı'ya ait ahır ve evde büyük çapta hasar meydana geldi. Neyse ki, can kaybı yaşanmadı ancak maddi zarar oldukça büyük. Yangınla ilgili soruşturma başlatan jandarma, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.