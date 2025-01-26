Batman’ın merkeze bağlı Binatlı köyünde ailesiyle pikniğe giden Gündem ailesinin 12 yaşındaki oğlu, oyun oynadığı sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Piknik alanına yakın bir bölgede bulunan hayvan barınağından çıkan iki köpek, çocuğa ani bir şekilde saldırarak onu yaraladı.

Ailenin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı

Çocuk, saldırıya uğradıktan sonra ailesi tarafından hemen araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan 12 yaşındaki H.V.G. hastaneye getirilmeden önce saldırgan köpeklerden kurtarıldı.

"Çocuğuma büyük zarar verebilirlerdi"

Baba Selahattin G. olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer yetişmeseydim, iki köpek çocuğuma büyük zarar verebilirdi. Piknik alanı, hayvan barınağına 500 metre mesafedeydi. Çocuğum oyun oynarken, barınaktan gelen iki köpek birden ona saldırdı. Hemen müdahale ederek çocuğumu kurtardım, yoksa daha büyük zararlar olabilirdi" diyerek durumu anlattı.