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Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligin 3. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Maç Ünye İlçe Stadyumu’nda oynanacak.

Yıldızspor 45 FK'da başkanlar antrenörler ile bir araya geldi

Yıldızspor 45 FK'da başkanlar antrenörler ile bir araya geldi

Maçın dikkat çeken isimleri Borgella 3, Jaszek 3 ve Ece Türkoğlu 2 golle öne çıktı. Fenerbahçe'nin müthiş hücum performansı rakibe nefes aldırmadı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Çekmeköy Bilgidoğa Sportif karşısında 13-0'lık farklı bir galibiyete imza attı. Goller, Borgella, Jaszek, Türkoğlu, Kerimoğlu, Otu ve Alayont'tan geldi.

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