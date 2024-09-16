Goller yağmur gibi geldi
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Çekmeköy Bilgidoğa Sportif karşısında 13-0'lık farklı bir galibiyete imza attı. Goller, Borgella, Jaszek, Türkoğlu, Kerimoğlu, Otu ve Alayont'tan geldi.
Maça damga vurdular
Maçın dikkat çeken isimleri Borgella 3, Jaszek 3 ve Ece Türkoğlu 2 golle öne çıktı. Fenerbahçe'nin müthiş hücum performansı rakibe nefes aldırmadı.
Sıradaki rakip Ünye
Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligin 3. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Maç Ünye İlçe Stadyumu’nda oynanacak.
Editör: Sezin Türkyılmaz