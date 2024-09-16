 

Goller yağmur gibi geldi

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Çekmeköy Bilgidoğa Sportif karşısında 13-0'lık farklı bir galibiyete imza attı. Goller, Borgella, Jaszek, Türkoğlu, Kerimoğlu, Otu ve Alayont'tan geldi.

Maça damga vurdular

Maçın dikkat çeken isimleri Borgella 3, Jaszek 3 ve Ece Türkoğlu 2 golle öne çıktı. Fenerbahçe'nin müthiş hücum performansı rakibe nefes aldırmadı.

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Sıradaki rakip Ünye

Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligin 3. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Maç Ünye İlçe Stadyumu’nda oynanacak.

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Editör: Sezin Türkyılmaz