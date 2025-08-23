Bunlar da ilginizi çekebilir

Demir ayrıca turizmin gelişiminin ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu vurguladı ve Aydın’ın tanıtımı için özverili çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ahmet Demir, konuşmasında Aydın’ın turizm potansiyelinin her geçen gün güçlendiğine dikkat çekerek, “Bu başarı hepimizin emeğiyle gerçekleşti. Aydın’ın tanıtımı ve turizm değerlerinin korunmasında birlikte önemli işler başardık” dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, 2025 yılı Turizm Haftası etkinliklerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, etkinliklerde görev alan kurum personeline teşekkür etmek amacıyla özel bir davet gerçekleştirdi.

