Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Hanımçeşme Mahallesi Selin Sokak’taki bir üç katlı apartmanda çatı katından duman çıktığı ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla giden ekipler, çatıda herhangi bir yangın belirtisi olmadığını fark etti.

Dumanın kaynağı mangal çıktı

Ekipler, dumanın kaynağının çatıda mangal yakan bir grup vatandaş olduğunu tespit etti. Yangın olmadığı anlaşılınca operasyon sona erdi ve ekipler olay yerinden ayrıldı.

Olay, ekiplerin hızlı müdahalesi ve doğru tespitleri sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşlar, yetkililerin çağrısına uyarak, mangal gibi faaliyetleri güvenli alanlarda yapmaları konusunda uyarıldı.