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Yunusemre ve Büyükşehir'den yılbaşı öncesi denetim

Yunusemre ve Büyükşehir'den yılbaşı öncesi denetim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği belirlendi.

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