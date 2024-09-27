Ahu Tuğba’nın Cenaze Programı Belli Oldu: Yeşilçam’ın Efsane İsmi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Uzun bir otopsi sürecinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle sanatçının cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirildi. Vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirilen Ahu Tuğba için yarın İstanbul'da düzenlenecek törenlerle son yolculuğuna uğurlanacak.

İlk tören Atlas Sineması'nda

Ahu Tuğba için ilk anma töreni yarın sabah Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda yapılacak. Saat 11:00'de başlayacak olan bu törene, ailesi, yakın dostları, sanat camiasından ünlü isimler ve hayranları katılacak. Ahu Tuğba'nın, Yeşilçam’da bıraktığı izleri hatırlatacak bu anlamlı törende, oyuncunun anıları ve sinema dünyasına katkıları da dile getirilecek.

Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni

Öğle namazının ardından ise Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Ünlü sanatçı, annesinin yanında Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen cenaze işlemlerinin ardından, akşam saatlerinde Teşvikiye Camii'nde Kuran-ı Kerim okunacak ve hayır yemeği verilecek.

Ahu Tuğba’nın Amerika'daki vefatı, şüpheli ölüm olarak değerlendirilmiş ve otopsi süreci uzamıştı. Bu süreç boyunca sanatçının ailesi ve sevenleri, onun son yolculuğu için sabırsızlıkla bekledi. Nihayet Türkiye'ye getirilen sanatçının, yıllardır ikamet ettiği ABD'deki yaşamı ve ani vefatı, hayranlarını ve sanat camiasını derinden üzdü.