Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda, baba, oğlu ve gelini av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay, Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, tarım aracıyla yoldan geçen Tahir K. ile Kemal Veli Akyaka (65) arasında başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü.

Tartışma katliama dönüştü

Kemal Veli Akyaka, ailesiyle birlikte evinin önünde pekmez yaparken, "patpat" diye bilinen tarım aracıyla oradan geçen Tahir K. ile bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. Tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüşürken, sinirlerine hakim olamayan Tahir K., evine giderek av tüfeğini aldı ve geri dönerek Akyaka ailesine ateş açtı. Tüfekten çıkan kurşunlar Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) isabet etti.

Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde baba Kemal Veli Akyaka, oğlu Durmuş Akyaka ve gelini Ruhan Akyaka’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemleri alarak soruşturmayı başlattı.

Şüpheli gözaltında

Kanlı olayın ardından olay yerinden kaçmayan saldırgan Tahir K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.