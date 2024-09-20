Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolduğu ve cinayetinin işlendiği Tavşantepe Mahallesi'nde yürütülen psikososyal destek çalışmalarının ilk raporunu paylaştı. Çocukların durumu detaylı bir şekilde inceleniyor.

Tavşantepe'deki çocuklara psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından başlatılan psikososyal destek çalışmalarının raporunu yayımladı. Narin’in kaybolmasından cesedinin bulunmasına kadar geçen süreçte, özellikle 7-13 yaş arasındaki çocukların durumu gözlemlendi ve destek çalışmaları başlatıldı. Mahallede görev yapan sosyal çalışmacılar, psikologlar ve danışmanlardan oluşan ekip, yaklaşık 50 çocuğa psikolojik destek sağlıyor.

Çocuklara konuşmamaları için baskı yapılmış olabilir

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çocuklara stres, kaygı ve korku gibi duygularla başa çıkma yöntemleri öğretildiği, gelecek hedefleri ve umutlarına dair oturumlar düzenlendiği belirtildi. İlk raporda, çocukların yaşanan olay hakkında konuşmadıkları ve durumu bastırmış olabileceklerine dair gözlemler yer aldı. Ayrıca, ailelerin çocuklara olay hakkında konuşmamaları konusunda baskı yapmış olabileceği ihtimali de raporda dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

Tavşantepe'de özel ekip kuruluyor

Raporda, olay sonrasında mahallede bulunan jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çocukların günlük yaşamlarını etkilediği, psikolojik ve sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları da ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, raporun ardından çocukların durumunun daha derinlemesine incelenmesi talimatını verdi. Bu kapsamda Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı tarafından Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocuklara yönelik bir "özel ekip" oluşturulacak. Bu ekip, çocukların yaşadığı yas ve travmaları ele alarak, onların psikolojik iyilik hallerini iyileştirmeyi amaçlayacak.