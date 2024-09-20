Karşıyaka Belediyesi, yıllar içinde şehrin simge mekanlarından biri haline gelen **Dante'yi** kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirdi. İskelesinden terasına, mutfağından menüsüne kadar yapılan yeniliklerle tesis, modern ve keyifli bir hale getirildi. Yenilenen Dante, yeniden İzmirlilerin hizmetine sunuldu.

Yenileme çalışmaları tamamlandı

Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş. bünyesindeki sosyal tesis, yapılan yenileme çalışmalarının ardından kapılarını tekrar açtı. Denize sıfır konumu ve göz alıcı manzarasıyla dikkat çeken mekan, belediye ekipleri tarafından tamamen tadilattan geçirildi. Gün batımı terası, iskele, mutfak ve tuvalet gibi tüm alanlar modernize edildi. Mekanın konuk kapasitesi iki katına çıkarak yaklaşık 400 kişiye ulaştı; iskelesi ise yeniden sunum alanı olarak hizmet vermeye başladı.

Usta şeflerden yenilikçi lezzetler

‘Gastro Pub’ konseptiyle hizmet vermeye devam eden Dante’nin menüsü de bu yeniliklerle birlikte güncellendi. Usta şeflerin hazırladığı et yemeklerinden ekmek üstü lezzetlere, salata kaselerinden sıcak ve soğuk içeceklere kadar çeşitler sunan menü, her yaş ve kesime hitap ediyor. Ayrıca, Ekim ayından itibaren hafta sonları özel kahvaltı servisine de başlanacak.

Nitelikli ve güler yüzlü hizmet anlayışı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Kent A.Ş. bünyesindeki sosyal tesislerde halka en nitelikli hizmeti sunmak için çaba gösterdiklerini belirtti. “Dante, sosyal yaşamın en güzel adreslerinden biri. Yenilenme ihtiyacını gidererek halkımızın hizmetine sunduk. Alanında deneyimli ve güler yüzlü ekibimiz, bu eşsiz atmosferde İzmirlileri en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyor” dedi.

Dante, yenilenen yüzüyle ve kaliteli hizmet anlayışıyla şehrin gözde mekanları arasında yer almayı sürdürüyor. İzmirliler, keyifli anların adresi olacak bu modern tesiste buluşmayı dört gözle bekliyor.