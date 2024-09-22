Evlenecek gençler için büyük bir kolaylık sağlayacak olan “evlilik kredisi” başvuru süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni internet sitesiyle artık çok daha hızlı ve erişilebilir hale geliyor.

Evlilik kredisi artık daha erişilebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin evlilik hayallerini gerçeğe dönüştürme sürecinde finansal destek sağlamak amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Bakanlık, evlenecek çiftlerin "evlilik kredisi"ne hızlı ve kolay başvurabilmesi için ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinde yeni bir internet sitesi oluşturdu.

Bu site, gençlerin kredi başvurularını daha pratik bir şekilde yapabilmeleri için tüm bilgileri ve yönlendirmeleri bir arada sunuyor.

Evlilik kredisine kolay başvuru

Yeni web sitesinde, başvuru sahiplerinin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgiye ulaşmak mümkün. Başvuru kılavuzundan duyurulara, krediye başvuru sürecinin uygulamalı gösterimine kadar her şey ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Üstelik tek tıkla başvuru ekranına yönlendiren bu site, gençlerin işlemlerini hızla tamamlamasına olanak tanıyor.

Eğitim içerikleriyle bilgilendirme

Sadece kredi başvurusu değil, genç çiftlerin evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri finansal ve hukuki zorluklara karşı da Bakanlık rehberlik sağlıyor. Web sitesinde bulunan ‘Eğitim İçerikleri’ başlığı altında, Aile Eğitim ve İletişimi, Hukuk, İktisat, Medya ve Sağlık gibi farklı alanlarda rehberlik hizmeti sunuluyor. Bu bölümler sayesinde genç çiftler, aile içi iletişimden hukuki haklarına kadar geniş bir yelpazede bilgi edinebiliyor.

Pilot bölgeden tüm Türkiye’ye yayılıyor

Proje, ilk olarak deprem bölgesindeki bazı illerde başlatıldı ve ardından yurt genelinde doğurganlık hızının düşük olduğu üç şehirde uygulanmaya başlandı. Osmaniye'nin de dahil edilmesiyle kapsamı genişletilen proje, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere ulaşmayı hedefliyor.

Dijitalleşen sosyal yardımlar

Bakanlık daha önce de sosyal yardım başvurularını e-Devlet üzerinden dijital ortama taşımıştı. Bu adım, genç çiftler için özel olarak hazırlanan bu platformla daha da ileri taşınıyor. Sosyal hizmet başvuru rehberi, dijital aile platformu ve mobil uygulamalarla dijitalleşme süreci hız kazandı.