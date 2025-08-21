Balıkesir’de su sorunları gündemi meşgul etmeye devam etti. AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ’nin yönetim zaafiyetlerinin vatandaşları mağdur ettiğini belirtti. Özellikle kırsal mahallelerde uygulanan haksız su cezaları, altyapı sorunları ve su patlakları Aydemir’in eleştirilerine konu oldu.

CHP’li Belediyeleri Suya Zamla Eleştirdi

Aydemir, CHP’li belediyelerin seçim sonrası vatandaşa fahiş zamlar uyguladığını söyledi:

“Seçimi kazandıkları günden beri vatandaş mağdur edildi. Seçimden önce ‘suya zam yok’ dediler, sonra ise köylülerimize uyarı dahi yapmadan 6 bin TL’lere varan cezalar kestiler. Bu adaletsizliktir, zulümdür.”

Altyapı Sorunları Vatandaşı Susuz Bıraktı

Balıkesir’in dört bir yanında su patlakları ve altyapı sorunlarının had safhaya ulaştığını ifade eden Aydemir, vatandaşın günlerce susuz kaldığını vurguladı:

“Bir yandan su boşa akıyor, diğer yandan vatandaşlarımız günlerce suya erişemiyor. Tankerlerle su taşımak zorunda kalan köylüler artık bu sisteme isyan ediyor.”

Kırsal Mahallelerde Çelişkili Uygulamalara Tepki

Aydemir, bazı köylerden her gün tankerle su alındığını, aynı köylerdeki vatandaşlara ise ceza kesildiğini söyledi:

“Vatandaş isyan ediyor: ‘Hem suyumuzu alıyorlar hem de ceza kesiyorlar!’ Böyle uygulama kabul edilemez. BASKİ’nin bu yanlış uygulamalardan derhal vazgeçmesi gerekiyor.”

Köylüye Adaletsiz Yaklaşıma Eleştiri

“Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatan Aydemir, CHP’li belediyelerin köylüyü cezalarla ezdiğini belirtti:

“Dar gelirli vatandaşlarımızın belini büktüler. Belediyeler üreticiyi desteklemeli, cezalarla değil.”

Vatandaşın Sabır Taştı

Son olarak Aydemir, BASKİ’ye çağrıda bulunarak uygulamalardan vazgeçilmesini istedi:

“Vatandaşlarımızın sabrını zorlamayın. Suyu, cezaları, zamları baskı aracı haline getirmeyin. Artık yeter!”