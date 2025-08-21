Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Aydın’daki yatırımları aralıksız devam etti. Sporun tabana yayılması ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla yapılan projeler kapsamında 23 tesis tamamlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, 22 Ağustos Cuma günü Aydın’a gelerek tesislerin açılışını yaptı.

ADÜ’de Öğrenci Yurdu Açıldı

Bakan Bak, ilk olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsünde yapımı tamamlanan 1.982 kişilik öğrenci yurdunu açtı. Yurt, öğrencilerin konforlu ve güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürmesini sağlayacak şekilde hazırlandı.

Binali Yıldırım Stadı ve Toplu Tesis Açılışı Yapıldı

Ardından Bakan Bak, ADÜ Kampüsü içindeki Binali Yıldırım Stadı’na geçerek, toplam 23 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi. Açılışta yapılan yatırımların toplam değeri 6 milyar TL olarak açıklandı. Tesisler, sporun yaygınlaşması ve gençlerin sağlıklı zaman geçirmesi için hizmete sunuldu.

Spor Yatırımları Aydın Genelinde Devam Ediyor

Aydın’daki spor yatırımları sadece üniversite ve stadyumlarla sınırlı kalmadı. İl genelinde yapılan tesisler, gençlerin ve halkın spora erişimini artırmayı hedefliyor. Bakan Bak’ın ziyaretleri, yatırımların yerinde incelenmesi ve hizmete sunulan tesislerin halka tanıtılması açısından önemli bir adım oldu.