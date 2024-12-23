AK Parti’de değişim süreci devam ediyor. İstanbul İl Başkanlığı’nda yeni bir dönem başlıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını duyurdu. Yerine, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in getirileceği kesinleşti.

Özdemir, genç ve dinamik bir isim

AK Parti’nin İstanbul’da il ve ilçeleri toparlayacak güçlü bir isim arayışı, genç ve başarılı siyasetçi Abdullah Özdemir üzerinde yoğunlaştı. Özdemir’in yeni göreviyle İstanbul’da AK Parti’nin siyasi vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Kabaktepe’den veda mesajı

Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevi devretme kararını şu sözlerle paylaştı:

"AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…"