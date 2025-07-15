Geçtiğimiz günlerde kurulan Türk-Letonya Dostluk, Kültür, Dil ve Ekonomi İş Birliğini Geliştirme Derneği’nin Genel Başkanlığına getirilen, iş dünyasında vizyonu, liderlik kabiliyeti ve saygın duruşuyla tanınan Levent Peşker’e İzmir’de yeni bir görev daha tevdi edildi.

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarını GÜÇSİYAD Güçlü Sanayici İşadamları ve Yöneticilerini çatısı altında toplayan GüÇSİYAD İzmir Şube Başkanlığını,Genel Başkan Turgay Erence’nin güveni ve takdiriyle; yıllardır siyaset, iş dünyası ve sivil toplum alanında gösterdiği örnek başarılarla adından söz ettiren, stratejik düşünce ve güçlü iletişim becerileriyle tanınan Levent Peşker’e yola devam

kararında,,tevdi edildi.

Başkan Yardımcılığı görevine ise, iş dünyasında girişimcilik ruhu, çözüm odaklı yaklaşımı ve güçlü duruşuyla bilinen değerli iş insanı Tayfun Timinci getirildi.