AK Parti Salihli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Avukat Mustafa Onur İlhan atandı. Mevcut başkan Avukat Faruk Sabri Dönmez’in yerine getirilen İlhan, mazbatasını alarak görevine başladı.

Atama sosyal medya hesaplarından duyuruldu

Salihli AK Parti İlçe Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İlhan’a yeni görevinde başarılar diledi. Açıklamada gençliğin enerjisini, inancını ve kararlılığını en iyi şekilde yansıtacağına dair inanç vurgulandı.

Eski başkana teşekkür edildi

Ayrıca, önceki başkan Avukat Faruk Sabri Dönmez ve yönetim kurulu üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Gençlik teşkilatının büyümesine ve gelişmesine verdikleri destek takdirle anıldı.

Gençlik kolları yeni dönem çalışmalarına başladı

AK Parti Gençlik Kolları, geçmişin tecrübesi ve geleceğin heyecanıyla çalışmalarını sürdürdü. Yeni yönetimle birlikte gençlik teşkilatı güçlenerek yoluna devam etti.