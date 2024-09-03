Dijital oyun dünyasının dev platformu Steam, bu yılın en heyecanlı festivallerinden birini başlattı: Uzay Keşfi Festivali. Bugün başlayan ve 9 Eylül’e kadar sürecek olan festival, uzay temalı aksiyon, RPG ve macera oyunlarında dikkat çeken indirimler sunuyor. Etkinlik, Star Trek serisinin 58. prömiyerini kutlamak amacıyla düzenleniyor ve bu özel dönemde oyuncular, uzay odaklı oyunlarda büyük fırsatlar yakalayacak.

Festival kapsamındaki öne çıkan indirimler

Steam Uzay Keşfi Festivali kapsamında birçok popüler oyun büyük indirimlerle satışa sunuluyor. İşte festivalin öne çıkan oyunları ve indirimleri:

No Man’s Sky

Eski fiyatı $59.99 olan bu geniş açık dünya keşif oyunu, festival süresince $23.99’a düştü. İndirim oranı %60.

Stellaris

Strateji severler için harika bir seçenek olan Stellaris, eski fiyatı $23.99’dan $5.99’a geriledi. Bu, %75’lik bir indirim anlamına geliyor.

Kerbal Space Program

Uzay programlarını simüle eden bu oyun, $39.99’dan $9.99’a düştü ve %75 indirim fırsatı sunuyor.

Elite Dangerous

Uzayda keşif yapmayı sevenler için ideal bir seçenek olan Elite Dangerous, eski fiyatı $10.49’dan $3.14’e indi. İndirim oranı %70.

X4: Foundations

X serisinin son oyunu olan X4: Foundations, %70 indirimle $22.99’dan $6.89’a düştü.

Everspace 2

Yeni çıkan bu aksiyon dolu uzay oyunu, $22.99’dan $9.19’a indirildi ve %60 indirim fırsatı sundu.

The Outer Worlds

Bilim kurgu RPG severler için popüler bir seçenek olan bu oyun, $29.99’dan $14.99’a düştü ve %50 indirim sunuyor.

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Strateji ve aksiyon severler için bu oyunun fiyatı, $22.99’dan $4.59’a geriledi. İndirim oranı %80.

Festival kapsamında deneme ve yeni oyunlar

Festival kapsamında, oyuncular Everspace 2 ve Star Trek Legends gibi yeni çıkan oyunların demo sürümlerini deneyimleyebilirler. Ayrıca, X serisinin 25. yıldönümüne özel olarak, Egosoft tarafından yayınlanan tüm X serisi oyunları da festivalde %70’e varan indirimlerle sunuluyor.

İndirimli oyunların listesi

The Planet Crafter : $12.49’dan $8.74’e, %30 indirim.

: $12.49’dan $8.74’e, %30 indirim. ASTRONEER : $14.99’dan $5.99’a, %60 indirim.

: $14.99’dan $5.99’a, %60 indirim. Space Engineers : $10.49’dan $5.24’e, %50 indirim.

: $10.49’dan $5.24’e, %50 indirim. The Crust : $11.99’dan $9.59’a, %20 indirim.

: $11.99’dan $9.59’a, %20 indirim. IXION : $34.99’dan $15.74’e, %55 indirim.

: $34.99’dan $15.74’e, %55 indirim. Universe Sandbox : $14.99’dan $10.04’e, %33 indirim.

: $14.99’dan $10.04’e, %33 indirim. SpaceEngine : $4.99’dan $3.49’a, %30 indirim.

: $4.99’dan $3.49’a, %30 indirim. The Invincible: $13.99’dan $9.23’e, %34 indirim.