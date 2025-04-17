AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, Tire Belediyesi'nin bir yıllık performansını eleştirerek vaat edilen 100 projenin hayata geçirilmediğini söyledi. Uğurlu, Tire Belediyesi'nin bir yıllık performansını değerlendirdiği basın toplantısında, seçim döneminde vaat edilen projelerde hiçbir ilerleme sağlanmadığını ifade etti. Uğurlu, Tire halkının somut hizmetler beklediğini vurguladı.

Uğurlu: "Tire'de somut bir adım atılmadı"

AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, düzenlediği basın toplantısında Tire Belediyesi'nin çalışmalarını sert bir dille eleştirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen sürede ilçede gözle görülür bir gelişme sağlanamadığını belirten Uğurlu, “Ulaşım, sosyal alanlar, gençler ve kadınlar için vaat edilen projeler tamamen kağıt üzerinde kaldı,” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi arasında beklenen uyumun sağlanamadığını ifade eden Uğurlu, Tire'nin temel sorunlarının hâlâ çözüm beklediğini söyledi.

"100 projeden hiçbiri hayata geçirilmedi"

Seçim döneminde halka dağıtılan proje kitapçıklarında 100 projenin vaat edildiğini hatırlatan Uğurlu, hiçbir proje için ciddi bir adım atılmadığını belirtti. Özellikle ulaşım, sosyal alanlar ve gençlik projelerinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini dile getirdi.

Tarım ve turizm alanlarındaki potansiyele rağmen modern bir hal binası ya da turizm rotalarının oluşturulmadığını söyleyen Uğurlu, "100 proje rafta kaldı, Tire halkı mağdur oldu," ifadesini kullandı.

"Mali denge bozuldu, borçlar arttı"

Uğurlu, merkezi hükümet tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yılda aktarılan 600 milyon liranın ilçeye yansıtılamadığını savundu. Tire Belediyesi'nin görevi devraldığında mali yapısının dengeli olduğunu, ancak kısa sürede borç yükünün arttığını kaydetti.

Özellikle hal binası, otogar, itfaiye binası ve otopark projelerinde hiçbir ilerlemenin sağlanmadığını belirten Uğurlu, “Artık bahane dönemi bitmiştir, Tire halkı hizmet beklemektedir,” dedi.

"Verilen sözlerin takipçisi olacağız"

AK Parti Tire İlçe Teşkilatı olarak hizmet odaklı siyaset anlayışını sürdüreceklerini belirten Abdülkadir Uğurlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Her sözün takipçisi olacağız. Tire için çalışmaya ve halkın taleplerinin arkasında durmaya devam edeceğiz."