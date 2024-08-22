AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Manisa’da bir kadının sokak ortasında eşi tarafından dövülmesi ve olayın tanıkları tarafından müdahale edilmemesi konusunda sert açıklamalarda bulundu. Bursalı, “Hem eylem hem de eylemsizlik, hiçbir insani duyguyla açıklanamaz” dedi.

Film izler gibi izlediler

Bursalı, sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şiddetin özellikle kadına yönelik olarak asla kabul edilemeyeceğini ifade etti. Manisa’daki olayın iki boyutu olduğuna dikkat çeken Bursalı, “Bir tarafta eşini, çocuğunun önünde sokak ortasında döven bir adam, diğer tarafta ise bu durumu adeta bir film izler gibi seyreden insanlar var. Her iki durum da kabul edilemez. Ancak, şiddeti engellemeyenler bir anlamda şiddetin ortağıdır” şeklinde konuştu.

"Kadına yönelik şiddet küresel bir sorundur"

Kadına yönelik şiddetin günümüzün en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olduğunu belirten Bursalı, “Kadına yönelik şiddet, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veren ayrımcılıktır ve bu olgu, sadece ülkemize değil, küresel ölçekte toplumlara zarar vermektedir” dedi.

"AK Parti olarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bursalı, hükümetin kadına yönelik şiddeti önlemek için önemli adımlar attığını belirterek, “AK Parti hükümetleri olarak kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hazırladığı 2021-2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ve bu plan çerçevesindeki faaliyetler oldukça önemlidir. Şiddetle mücadelede tüm tarafların katkısıyla hazırlanan bu yol haritası, şiddetsiz bir toplum için kritik bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.