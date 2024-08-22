Aydın’ın Söke ilçesinde, çeşitli suçlardan dolayı hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranıyordu

Aydın'da, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına yoğun bir çaba gösteren jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalarını sürdürüyor. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen son operasyonda, Ağaçlı Mahallesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranmakta olan O.Ç. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

Hakkında toplamda 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlar tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi