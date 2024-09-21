AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Körfezi’nin temizlenmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın körfezle ilgili sorumluluktan kaçmaması gerektiğini belirterek, konunun tamamen belediyenin görevi olduğunu ifade etti.

"Sorumluluktan Kaçmayın"

Kırkpınar, Cemil Tugay’ın, İzmir Körfezi’nin temizlenmesinden sorumlu olduğunu vurguladı. “Körfezi temizleme görevinin bakanlığa ait olduğunu savunmak yanlış,” diyen Kırkpınar, “Siz İzmir’i kirletin, hükümet temizlesin. Böyle bir şey mümkün değil,” ifadesini kullandı. Kırkpınar, İzmir’in altyapı sorunlarının çözülmediğini ve yağmur suyu kanallarının yapılmadığını da dile getirdi.

"Belediyecilik Piardan İbaret Değil"

Kırkpınar, belediyecilik anlayışının sadece piar çalışmalarıyla yürütülemeyeceğini belirtti. “Körfeze uzak bir noktada denize girip, ‘Körfezi temizledik’ demekle sorunlar çözülmez,” dedi. Ayrıca, belediyenin büyük bütçeleri gereksiz harcamalarla çarçur ettiğini iddia etti. Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, körfezdeki kirliliğin sorumluluğunu alması gerektiğini hatırlattı. “İzmir Körfezi’ni kirlettiğiniz gibi, temizlemeniz de sizin göreviniz. İzmirli, bu mazeretleri kabul etmez,” diyerek sözlerini sonlandırdı.