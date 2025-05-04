CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e katıldığı cenaze töreni sonrası yumruklu saldırı düzenlendi. Olayın ardından saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da katıldığı bir cenaze töreninin ardından saldırıya uğradı. Olay, Yüreğir ilçesindeki Buruk Mezarlığı çıkışında yaşandı. Alınan bilgiye göre, cenaze alanında yaşanan izdiham sırasında bir kişi Özel'e yumrukla saldırdı.

Saldırganın kimliği tespit edildi

Güvenlik güçlerinin anında müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirilirken, isminin Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Aslan, olay yerinde gözaltına alındı.

Saldırı sonrası CHP'den açıklama

CHP Sözcüsü tarafından yapılan ilk açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in sağlık durumu iyidir. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Bu saldırının failleri ve arkasındaki zihniyet, demokrasimize yönelmiş bir tehdittir" denildi.

Özel'in herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı ancak programının kısa süreli olarak iptal edildiği öğrenildi.

Valilik: "Saldırgan hakkında adli işlem başlatıldı"

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün Yüreğir'de düzenlenen bir cenaze merasimi çıkışında yaşanan saldırı olayıyla ilgili şüpheli gözaltına alınmış olup, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" denildi.