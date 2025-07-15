AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “15 Temmuz, bu milletin namusu, onuru ve hürriyetine kastedenlere karşı tarihi bir zaferin adı olmuştur. O gece, sokaklarda, meydanlarda yazılan bu destan; sadece bir gecelik bir direniş değil, Türkiye’nin bağımsızlık yürüyüşünün, millet iradesine olan sadakatinin ve inancının sembolüdür” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“15 Temmuz 2016 gecesi, bu toprakların gördüğü en hain saldırıya karşı; imanla, inançla, bayrak ve ezan sevdasıyla direnen aziz milletimiz, dünyaya bir kez daha kutlu bir destan yazmıştır” diyen Saygılı, şunları kaydetti:

“O gece tanklara, tüfeklere, helikopterlere, uçaklara karşı bedenini siper eden; demokrasiyi, özgürlüğü ve vatanını savunan milyonların cesareti, Türk milletinin karakterinde var olan diriliş ruhunun en somut göstergesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği ve milletimizin vakur iradesiyle, hain darbe girişimi akamete uğratılmış; 15 Temmuz, bu milletin namusu, onuru ve hürriyetine kastedenlere karşı tarihi bir zaferin adı olmuştur. O gece, sokaklarda, meydanlarda yazılan bu destan; sadece bir gecelik bir direniş değil, Türkiye’nin bağımsızlık yürüyüşünün, millet iradesine olan sadakatinin ve inancının sembolüdür. Bu aziz millet, hiçbir zaman zillete boyun eğmemiş; istikbaline ve istiklaline göz dikenlere hak ettikleri dersi vermiştir.

“Bizler de AK Parti teşkilatları olarak, bu kutlu mücadelenin emanetçileri olmayı sürdürüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, gazilerimizin mücadelesini gelecek nesillere aktarmak, demokrasi nöbetini ilk günkü heyecanla tutmaya devam etmek; boynumuzun borcudur. Türkiye, 15 Temmuz’dan sonra bambaşka bir ufka yönelmiştir. Devletimiz, terör örgütlerine ve vesayet odaklarına karşı daha güçlü ve kararlı adımlar atmış; içeride ve dışarıda bekamıza kasteden şer odaklarına asla fırsat vermemiştir.

“Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla oluşan milli birlik ruhu, milletimizin gücüne güç katmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Aziz milletimizden aldığımız destekle, kardeşliğimizi pekiştirmeye; vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, başta kahraman şehitlerimiz olmak üzere, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; bu aziz milletin bir ferdi olmaktan onur duyduğumu ifade ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin.”