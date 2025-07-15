"Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir demokrasi sınavından başarıyla çıkmıştır. Türk milletinin hain darbe girişimine karşı verdiği reaksiyon, halkımızın demokrasiye olan bağlılığının ve Cumhuriyete olan inancının bir göstergesi olmuştur.

Ahilik kültüründen gelen, her dönem devletinin ve milletinin yanında yer alan esnaf sanatkarlarımız, bugüne kadar darbelere karşı dik duruş sergilemiş, ülkesine ve devletine sahip çıkmıştır. İzmir Esnaf Teşkilatı, bundan sonra da milletin iradesini korumaya, devlete sahip çıkmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle hain darbe girişimini tekrar kınıyor, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.