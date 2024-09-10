Bornova Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında AK Parti Grubu, belediyenin stratejik planını sert bir dille eleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Sait Tatlı, 40 milyar TL’lik bütçenin yalnızca yüzde 10’unun yatırımlara ayrıldığını vurgulayarak, belediyenin planlarını yetersiz bulduklarını belirtti.

"Sığınma evi ve sokak hayvanları unutuldu"

AK Parti Grup Sözcüsü Akın Dalgıç, stratejik planda sığınma evi ve sokak hayvanlarına yönelik projelerin yer almamasına tepki gösterdi. Dalgıç, “Daha önce ilçemizde sığınma evi vardı, ancak kapatıldı. Yeni planda bu konuda hiçbir şey yok,” dedi. Ayrıca, sokaklardaki gölgelendirme direklerinin aniden kaldırılmasına dikkat çekerek, bu çelişkiyi de gündeme taşıdı.

Tatlı'dan bütçe eleştirisi: "Dağ fare doğurdu"

Sait Tatlı, stratejik planda belirtilen bütçenin büyük bir kısmının etkinliklere ayrıldığını, yatırımların ise ihmal edildiğini savundu. “Bütçeye bakıyoruz, yolların yüzde 70’i 2024’te bitecek deniyor ama kaç kilometre yol yapılacağı ya da ne kadar asfalt döküleceği belirsiz,” diyerek planın gerçekçi olmadığını ifade etti. Tatlı, tasarruf tedbirlerine rağmen haftada üç etkinlik yapılacak olmasına da tepki gösterdi.

"Yol sorunu çözülmedi"

Tatlı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin “2024’te 9 kilometre asfalt döktük” açıklamasına yanıt olarak, bu miktarın yetersiz olduğunu belirtti. “Bu 9 kilometre yol, yüzde 70’i mi oluşturuyor? Eğer öyleyse vay Bornova’nın haline,” diyerek eleştirilerini sürdürdü.