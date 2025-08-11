Karabağlar Belediyesi’ne ait Aqua Yaşam Yüzme Havuzu, geçtiğimiz hafta ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde su değerlerinin standartların altında çıkması nedeniyle mühürlenmişti. Ancak tesisin kısa süre sonra mühür fekki yapılarak yeniden hizmete açılması, siyasi tartışmalara neden oldu.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, yaşanan olaya sert tepki göstererek Belediye Başkanı Helil Kınay’ı hedef aldı. Uzun, “Kanunların uygulanmasına örnek olması gereken bir kamu kurumunun, mevzuatı hiçe sayarak halk sağlığını riske atması kabul edilemez” dedi.

Uzun, açıklamasında şu soruları yöneltti:

“Mührü kırma talimatını kim verdi? Para kazanma uğruna mı üç gün bekleyemediniz? Hafta sonu havuz halkın kullanımına açıldı mı? Resmi ya da gayri resmi tahsilat yapıldı mı?”

İlçe sağlık müdürlüğü ekiplerinin mühür kırıldığı yönünde gelen ihbar üzerine tekrar tesise gittiğini belirten Uzun, “Ekipler mührün kırıldığını tespit ederek tutanak tuttu. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Kınay’ın belediyeyi yönetmede zafiyet gösterdiğini öne süren Uzun, “Bu tür skandalların bedelini Karabağlar halkı ödemek zorunda kalıyor” dedi.