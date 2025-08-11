

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen dijital ödeme platformu Papara’nın yüzde 70’ine ortak olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e el koydu. Soruşturma kapsamında kanala kısa sürede kayyum atanacağı bildirildi.

Yönetimde Ahmed Faruk Karslı da vardı

Ekotürk’ün yönetim kurulunda, Papara’nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı da yer alıyordu. Karslı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 11 kişi arasında bulunuyordu.

8 şirkete el konuldu, kayyum atandı

Soruşturma kapsamında, örgüt lideri olmakla suçlanan Ahmed Faruk Karslı ve diğer şüphelilere ait 8 şirkete el konuldu, şirketlerin yönetimine kayyum atandı. TMSF’nin bu süreci Ekotürk kanalı için de yürüttüğü bildirildi.

Çalışanların işine son verildi

Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de olduğu 15’ten fazla çalışanın işten çıkarıldığı belirtildi. Bugün sabah saatlerinde ise TMSF yetkililerinin kuruma gelerek kalan çalışanlara sözlü olarak el koyma kararını bildirdiği öğrenildi.

Bilgisayarlara el konuldu, yedekleme yapıldı

Dün, TMSF ekipleri kanala gelerek şirkete ait bilgisayarlara el koydu ve tüm verilerin yedeklenme işlemini tamamladı. Bugün itibarıyla TMSF’nin yeni yönetim kadrosu ile kanalda göreve başladığı ifade edildi.