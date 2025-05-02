Kayseri’nin Develi ilçesinde, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan İsmet Medeni, oğluyla tartıştığı öne sürülen bir ortaokul öğrencisini okulda darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Medeni hakkında parti içi disiplin süreci ve adli soruşturma başlatıldı.

Olay

Olay, Develi ilçesindeki Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda çıkan tartışmanın ardından, AK Parti Develi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan İsmet Medeni okula geldi ve oğluyla tartışan öğrenciyi okul içinde darbetti.

Olay anında temizlik görevlisi bir kadın müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Öğrencinin yardımına bir öğretmen yetişti. Tanıkların ifadesine göre, Medeni okul personeline, “Ben AK Parti’de görev yaptım, sizi buradan sürdürürüm” diyerek tehditte bulundu.

Disiplin süreci başlatıldı

Now TV’nin haberine göre, AK Parti konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hakan İsmet Medeni’nin partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Ayrıca, Medeni hakkında savcılık tarafından adli soruşturma da başlatıldı.

Olayın ardından okul yönetimi ve öğretmenler, güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sundu. Görüntülerde öğrencinin darbedildiği anlar yer aldı.