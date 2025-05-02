Bodrum’da Kaçak Kazıda Göçük 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde kaçak kazı yapan 3 kişiden biri, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinden sağ kurtulan iki kişi gözaltına alındı.

Ormanlık alandaki kaçak kazı faciayla sonuçlandı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi’ndeki içme suyu arıtma tesisinin üst bölümünde, ormanlık ve dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Yağar isimli kişi ve yanındaki iki kişi, define bulmak amacıyla izinsiz şekilde kazı yaparken göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan Yağar, arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yağar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan 2 kişi ifade veriyor

Olay yerinden yara almadan kurtulan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Yağar’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.