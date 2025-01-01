1 Ocak 2025 itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında yapılan %6'lık artış, akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yansıyan zamlar, pompa fiyatlarında değişikliklere neden oldu.

Yeni ÖTV oranları

Yapılan düzenlemeyle benzinin ÖTV tutarı 11,29 TL’den 11,96 TL’ye, motorinin ÖTV tutarı 10,59 TL’den 11,22 TL’ye, LPG’nin ÖTV tutarı ise 8,67 TL’den 9,19 TL’ye çıkarıldı. Bu değişiklikle:

Benzine 82 kuruş,

Motorine 77 kuruş,

LPG’ye ise 35 kuruş zam yapıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla sınırlandırma

TÜİK’in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre, 2024 yılının Temmuz-Kasım döneminde %7,12 olarak belirlenen artış oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile %6 ile sınırlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan karar ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçildiğini açıkladı.

Güncel akaryakıt fiyatları

Yeni düzenlemeye göre Türkiye’nin büyükşehirlerindeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43,14 TL → 43,96 TL (82 kuruş zam)

43,14 TL → 43,96 TL (82 kuruş zam) Motorin: 43,91 TL → 44,67 TL (77 kuruş zam)

43,91 TL → 44,67 TL (77 kuruş zam) LPG: 26,03 TL → 26,40 TL (35 kuruş zam)

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43,02 TL → 43,84 TL (82 kuruş zam)

43,02 TL → 43,84 TL (82 kuruş zam) Motorin: 43,85 TL → 44,62 TL (77 kuruş zam)

43,85 TL → 44,62 TL (77 kuruş zam) LPG: 25,49 TL → 25,84 TL (35 kuruş zam)

Ankara

Benzin: 43,60 TL → 44,42 TL (82 kuruş zam)

43,60 TL → 44,42 TL (82 kuruş zam) Motorin: 44,52 TL → 45,29 TL (77 kuruş zam)

44,52 TL → 45,29 TL (77 kuruş zam) LPG: 26,04 TL → 26,39 TL (35 kuruş zam)

İzmir

Benzin: 44,05 TL → 44,87 TL (82 kuruş zam)

44,05 TL → 44,87 TL (82 kuruş zam) Motorin: 45,01 TL → 44,78 TL (77 kuruş zam)

45,01 TL → 44,78 TL (77 kuruş zam) LPG: 25,94 TL → 26,29 TL (35 kuruş zam)