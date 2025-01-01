Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e, 1 Ocak 2025 itibarıyla Bulgaristan ve Romanya da dahil oldu. Böylece Schengen ülkelerinin toplam sayısı 29’a yükseldi.

AB Konseyi'nin 12 Aralık 2024 tarihinde aldığı karar, yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girdi ve Bulgaristan ile Romanya resmen Schengen Bölgesi'ne katıldı. Ancak bu sürecin gerçekleşmesi için üye ülkeler arasında uzlaşma sağlanması uzun zaman aldı.

Son engel Avusturya’dan gelmişti

İki ülkenin katılımı, uzun süre Hollanda, Macaristan ve özellikle Avusturya’nın vetolarıyla karşılaşmıştı. Avusturya, göç yönetimi ve yolsuzluk gerekçeleriyle bu sürece engel olmuştu. Ancak Avusturya'nın 2024 yılı sonunda vetosunu geri çekmesiyle iki ülkenin Schengen üyeliği onaylandı.

Daha önce, Bulgaristan ve Romanya 31 Mart 2024 tarihinde deniz ve hava sınırlarından Schengen Bölgesi'ne kısmen dahil edilmişti. Yeni yıl itibarıyla kara sınırları da açılarak iki ülkenin tam üyeliği sağlanmış oldu.

Uzun süre beklenen üyelik

Romanya ve Bulgaristan, 2007 yılında AB üyesi olmuş; 2011’de ise AB Komisyonu, bu ülkelerin Schengen Bölgesi'ne katılımını uygun bulduğunu açıklamıştı. Ancak süreç, bazı üye ülkelerin direnci nedeniyle yıllarca gecikti.

Schengen bölgesi ülkeleri

Schengen Bölgesi, şu anda AB üyeleri olan Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya’ya ek olarak Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre’yi kapsıyor.