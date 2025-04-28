Akbank T.A.Ş. (AKBNK), 2025 yılı 1. çeyrek bilançosunun ardından 8 farklı aracı kurumdan hisse hedef fiyatı açıklamaları geldi. Hedef fiyatlar, yatırımcılar için önemli sinyaller sunuyor.

Akbank (AKBNK) hisse hedef fiyatları güncellendi

Akbank T.A.Ş., 2025 yılı 1. çeyrek finansal raporunun ardından, hisse senedi için belirlenen hedef fiyatlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımcılar, açıklanan hedef fiyatlar ve tavsiyeler ile Akbank hisselerinin potansiyel hareketini değerlendirmeye başladı.

Aracı kurumlar ve hedef fiyatlar

İşte Akbank için belirlenen hedef fiyatlar ve aracı kurumların tavsiyeleri:

Yapı Kredi Yatırım Hedef Fiyat: 68,00 TL

Son Fiyat: 49,90 TL

Tavsiye: Tut

Prim Potansiyeli: %36,27 Garanti BBVA Yatırım Hedef Fiyat: 82,00 TL

Son Fiyat: 49,90 TL

Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

Prim Potansiyeli: %64,33 Vakıf Yatırım Hedef Fiyat: 85,40 TL

Son Fiyat: 49,90 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %71,14 Citi Hedef Fiyat: 70,00 TL

Son Fiyat: 49,90 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %40,21 OYAK Yatırım Hedef Fiyat: 70,05 TL

Son Fiyat: 49,90 TL

Tavsiye: Endekse Paralel Getiri

Prim Potansiyeli: %40,38 Morgan Stanley Hedef Fiyat: 64,00 TL

Son Fiyat: 49,90 TL

Tavsiye: Endekse Paralel Getiri

Prim Potansiyeli: %28,26 TERA Yatırım Alman bankası uyardı: TL'nin değer kaybı durdurulamayacak Hedef Fiyat: 84,39 TL

Son Fiyat: 49,90 TL

Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

Prim Potansiyeli: %69,12 Deniz Yatırım Hedef Fiyat: 85,00 TL

Son Fiyat: 49,90 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %70,34

Yatırımcılar için önemli veriler

Yatırımcılar, Akbank için açıklanan hedef fiyatların hisse senedinin gelecekteki performansına dair ipuçları sunduğunu belirtiyor. Aracı kurumlar, Akbank hisse senedinin mevcut fiyatına göre potansiyel prim oranlarını yüksek tutarak, yatırımcılar için fırsatlar yaratmaya devam ediyor.

Yatırımcı uyarısı

Yatırımcıların dikkatine: Burada yer alan yorumlar, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararı verirken, kişisel risk ve getiri tercihleriniz doğrultusunda profesyonel bir danışmandan yardım almanız önerilir.