Akçay Caddesi üzerinde, Merkez istikametine doğru Sarnıç alt geçidinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olay sonrası gerekli güvenlik önlemleri alındı ve araçların yol dışına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın detayları

Sarnıç alt geçidinde gerçekleşen kazada, birden fazla aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu yol trafiği durma noktasına geldi. Olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, durumu kontrol altına alarak gerekli önlemleri aldı.

Trafik akışı ve yoğunluk

Kazanın ardından bölgede yoğun bir trafik akışı gözlemleniyor. Özellikle Havalimanı Kavşağı mevkiinde, geri dönüş noktası olarak kullanılan alanlarda sıkışıklık yaşanıyor. Yol kullanıcılarının alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

Güvenlik önlemleri

Kazanın olduğu alanda, güvenlik ekipleri ve trafik polisleri görev yaparak, kazaya karışan araçların yol dışına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.