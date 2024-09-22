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TFF 3. Lig’in 3. haftasında Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 23 Elazığ Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Mustafa Reşit Akçay'ın liderliğindeki yeşil-kırmızılılar, maçı 2-0 kazanarak ligdeki yükselişini sürdürdü.

Karşıyaka'nın etkili oyunu

Karşılaşmaya hızlı başlayan Karşıyaka, 20. dakikada yeni transfer İshak Kurt'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken, Karşıyaka devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda farkı açtı

İkinci yarıya da aynı tempo ile başlayan Karşıyaka, 83. dakikada Bedran Ekin'in attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol, takımın maçtaki üstünlüğünü pekiştirdi.

Lig durumu

Bu sonuçla birlikte Karşıyaka, ligdeki 3. karşılaşmasında 2. galibiyetini alarak 7 puanla 4. sırada yer aldı. Konuk 23 Elazığ Futbol Kulübü ise 2 puanla 12. sırada bulunuyor. Karşıyaka'nın bu performansı, takımın sezon hedefleri açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ