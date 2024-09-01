



Kaza detayları

Akçay Caddesi'nde, Merkez istikametine doğru ilerleyen bir araç, Semt Garajı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemlerini alarak, araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalara başladı.

Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor

Kazanın yaşandığı noktada ana yol trafiğe kapatıldı. Bu sebeple, Merkez istikametine gitmek isteyen araçlar için trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.