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Pazartesi günü başlayan üst geçit çalışması, 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Çelik yapı, vinç yardımıyla yerleştirilirken, büyük bir kısmı bitirildi. Çalışmaların hızla ilerlemesi, bölgedeki trafik güvenliğini artıracak.

Bayburt-Demirözü yolu üzerindeki KYK çıkışında ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların sıkça yaşandığı bölgeye üst geçit yapılması ihtiyacı uzun zamandır gündemdeydi. Çalışmalar, üniversite öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla başlatıldı.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi civarındaki tehlikeli geçişlerin sona ermesi için üst geçit yapımına başlandı. Karayolları tarafından başlatılan proje, kazaların yaşandığı bölgeye büyük rahatlık getirecek.

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