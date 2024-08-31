Kaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, ünlü sanatçı Nadide Sultan'ın konseriyle taçlandı. Konserde Kamanlılar, unutulmaz anlar yaşadı.

Coşkulu performans ve eğlenceli anlar

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir'in Kaman ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan ünlü sanatçı Nadide Sultan, dinleyicilerini etkileyici performansıyla büyüledi. Elindeki Türk bayrağını dalgalandırarak vatanseverliğini sergileyen Sultan, Kamanlılara keyifli bir gece yaşattı.

Kaman'ın meşhur cevizlerinden hediyeler

Konser sırasında, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, ünlü şarkıcıya Kaman'ın meşhur cevizlerinden sundu. Hediyenin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Nadide Sultan, “Ağırlığım kadarını taşımam mümkün değil. Ama bu kadarını çuvalla sırtıma yükleyebildim. Gidiyorum. Şaka şaka, şarkı söylemeden gider miyim hiç?” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Unutulmaz bir gece

Kamanlılar, Nadide Sultan'ın sahne performansı ve gösterdiği enerjiden memnun kaldı. Konser sonunda Kamanlılara hitaben "30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun, mutlu olsun." diyerek bayram coşkusunu paylaştı.