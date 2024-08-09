Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyinde, Ro San Juan sahilinde yaşanan olay dehşet yarattı. Akıntıya kapılmış bir teknede yapılan incelemede, 14 kişinin iskeleti bulundu. Yetkililer, iskeletlerin Senegal ve Moritanya'dan gelen kişilere ait olduğunu doğruladı. Olay, uluslararası göçmen krizinin ve deniz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dominik Donanması ve Sivil Savunma ekipleri, yerel bir balıkçı tarafından keşfedilen teknede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Tekne, Ro San Juan sahilinde akıntıya kapılmış halde bulundu. Yapılan ilk incelemede, teknede 14 iskeletin yanı sıra cep telefonları, sırt çantaları ve kimlik belgeleri tespit edildi. Belgeler, bu kişilerin Senegal ve Moritanya kökenli olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, bir sırt çantasında 12 paket kokain veya eroine benzeyen bir madde bulundu. Bu maddeler, daha detaylı analizler için el konularak incelenmeye alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, teknenin Avrupa'dan yola çıkıp Karayipler'e sürüklenmiş olabileceğini değerlendiriyor. İskeletlerin ölüm nedenleri ve teknedeki diğer bulgular üzerinde detaylı incelemeler sürüyor.