Buca'dan Bornova istikametine giden otoyolda bir trafik kazası meydana geldi. Olayın ardından gerekli güvenlik önlemleri alındı ve kazaya karışan araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kazanın olduğu noktadan geriye doğru 500 metre boyunca trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Trafik akışı, orta ve sağ şeritlerden sağlanmaya devam ediyor. Bu güzergahı kullanacak olan yol kullanıcılarının dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri önemle tavsiye ediliyor.