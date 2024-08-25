Hava savunma sistemleri son yıllarda önem kazandı ve özellikle son Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında Çelik Kubbe için alınan kararlar, bu teknolojiyi daha da ön plana çıkardı. Çelik Kubbe, hava savunma silahları, sensörleri ve komuta kontrol altyapısını tek bir ağda birleştirerek birliklerin görev sorumluluklarına göre koordine edilmesini sağlar.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin korunması için hava savunma katmanları oldukça kritik bir rol oynar. Hava tehditleri genel olarak iki kategoriye ayrılır: hava soluyan ve balistik tehditler. Hava soluyan tehditler arasında savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri ve helikopterler bulunurken, balistik tehditler balistik füzelerle sınırlıdır. Ayrıca, topçu, havan ve roket mühimmatları da hava tehditleri arasında yer alır.

Hava savunma sistemleri çeşitli katmanlara ayrılır:

Çok Alçak İrtifa: 3 bin metreye kadar etkili olan sistemlerdir. KORKUT Hava Savunma Top Sistemi ve SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzesi bu kategoriye girer. Kısa menzilli olmaları nedeniyle nokta hava savunması yaparlar. Alçak İrtifa: 6 ila 15 kilometre menzil sunan HİSAR-A ve Rapier gibi sistemler bu katmandadır. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, seyir füzeleri ve havadan karaya atılan füzeleri hedef alır. Orta İrtifa: 5 ila 10 bin metre irtifaya kadar etkili olan sistemlerdir. HİSAR-O ve HAWK gibi sistemler bu katmanda yer alır. Menzil aralığı 15 ila 40 kilometre arasında değişir ve genellikle iki kritik tesisin ortasına konuşlandırılır. Yüksek İrtifa: 10 bin metrenin üzerindeki irtifalarda etkili olan sistemlerdir. SİPER, S-400 ve Patriot gibi sistemler bu katmandadır. Geniş bir alanı koruma kapasitesine sahiptirler.

Akkuyu Nükleer Santrali için, bu katmanların her birinden sistemler konuşlandırılmalıdır: KORKUT ve HİSAR-A+ sistemlerinden oluşan bir batarya santrale, HİSAR-O+ bataryası yakın çevresine ve SİPER bataryası ise şehre konuşlandırılmalıdır.

Türkiye’de hava savunma alanında Çelik Kubbe ve diğer sistemler çeşitli katmanlarda gelişmeye devam ediyor. Çok Alçak ve Alçak İrtifa alanında KORKUT, SUNGUR, HİSAR-A ve diğer sistemler mevcutken, Orta İrtifa için HİSAR-O ve Yüksek İrtifa için SİPER gibi sistemler geliştirilmektedir. Türkiye’nin hava savunma ağı, bu sistemlerin entegrasyonu ile tamamlanmış olacak ve anti-balistik füze sistemlerinin geliştirilmesi ana hedef olarak belirlenmiştir.