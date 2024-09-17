Aksaray’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen rutin yol kontrolünde büyük bir başarı elde edildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları tırın dorsesinde toplam 2,5 ton gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirdi.

Şüphe üzerine durdurulan tırda büyük operasyon

Aksaray-Adana karayolu üzerinde, KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin yol kontrolünde, sürücüsünün tedirgin hareketleri dikkat çekti. Ekipler, bu şüpheli davranışlar doğrultusunda arama yapmak üzere tırı durdurdu. Yapılan detaylı aramada, tırın dorsesinde toplam 2,5 ton kıyılmış tütün bulundu. Bu tütünlerin piyasa değerinin 1 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi.

Kaçak tütünün piyasa değeri ve ele geçirilen miktar

Ele geçirilen 2,5 ton gümrük kaçağı kıyılmış tütünün piyasa değeri, yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı. Bu miktarda bir kaçak tütünün piyasaya sürülmesi, devletin vergi kayıplarına neden olabileceği gibi, halk sağlığı açısından da ciddi riskler taşıyor.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Şüpheli M.D. (45) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Yapılan bu başarılı operasyon, kaçakçılıkla mücadelede emniyet güçlerinin kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.