Çanakkale'de Kaybolan Çocuk Kısa Sürede Bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde büyük bir panik yaşandı. Parkta oyun oynarken annesinin yanından ayrılan 5 yaşındaki Ediz Taşkan'ın kaybolduğu haberi kısa sürede yayıldı. Polis ve belediye ekiplerinin koordineli çalışması, minik Ediz'in sağ salim bulunmasını sağladı.

Olayın gelişimi

Biga ilçesinin merkez parkında oyun oynarken annesinden ayrılan 5 yaşındaki Ediz Taşkan, bir süre sonra kayboldu. Aile durumu hemen polis ekiplerine bildirirken, belediye de acil durum çağrısı yaptı. İlçe merkezindeki hoparlörlerden yapılan anonsla, Ediz’in sarı-siyah tişört ve mavi terlik giydiği belirtilerek, görenlerin emniyet ekiplerine haber vermeleri istendi.

Arama çalışmaları ve çocuğun bulunması

Polis ekipleri, hızla harekete geçerek Ediz’in bulunması için geniş çaplı bir arama başlattı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından, belediye hoparlörlerinden yapılan anonsu duyan Ediz, kaybolduğu bölgeden yürüyerek evine döndü. Çocuğun ailesi, minik Ediz’i evde sağ salim bulduğunda büyük bir sevinç yaşadı. Ediz, sevinç gözyaşları içinde ailesine kavuştu.

Yetkililerden açıklama

Biga Belediye Başkanı, olayın ardından yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına destek veren tüm ekipler ve vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca, belediye hoparlörlerinin olay anında nasıl etkili bir iletişim aracı olduğunu vurgulayarak, gelecekte benzer durumlar için hazırlıklı olunacağını belirtti.