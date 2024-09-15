Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar, bir çam ağacının devrilmesine neden oldu ve bu feci olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi Albay Koyu'nda meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen çam ağacı, o sırada tatil yapan 3 kişinin üzerine düştü. Olayı gören çevredekiler, hemen müdahale ederek ağacın altında kalanları çıkarttı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 1 yaralının hayati tehlikesi bulunurken, diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kuvvetli rüzgarın, bölgede yaşayanlar ve tatilciler için risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.