Bakan Işıkhan, olayın tüm detaylarıyla araştırılması amacıyla 1 başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, incelemelerin en kısa sürede tamamlanacağını vurgulayarak, “Bakanlığımızca olayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Patlamada yaralanan işçilerin tedavi süreci devam ederken, olayın nedenlerine yönelik soruşturmanın hızlı bir şekilde tamamlanması bekleniyor. Bakanlık, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tüm önlemlerin alındığını ve incelemelerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.