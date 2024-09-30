Stefano Pioli önderliğinde ligde namağlup gidişatını sürdüren Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi arenasında kendi sahasında Al Rayyan’ı konuk ediyor. Suudi Arabistan Ligi’nde çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik alan Al Nassr ligde 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Al Nassr’da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise çıktığı 7 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı ve 2 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. Rakip Al Rayyan ise Katar Ligi’nde çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Al Nassr'da Portekizli yıldız Cristano Ronaldo ise maça ilk 11'de başlayacak. Cristiano attığı 6 gol ile takımın en çok gol atan futbolcusu konumunda.

Al Nassr- Al Rayyan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Nassr – Al Rayyan maçı Al Awal Park at King Saud University stadyumunda oynanacak. Maç bu akşam saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşma SPOR SMART’tan naklen yayınlanacak.