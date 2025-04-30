Denizli genelinde akaryakıt fiyatlarında sınırlı artışlar yaşandı. En yüksek benzin ve motorin fiyatı Çameli ilçesinde kaydedildi.

Çameli'de akaryakıt fiyatları zirvede

30 Nisan 2025 itibarıyla Denizli'nin Çameli ilçesi, benzin litre fiyatının 46,53 TL, motorin fiyatının ise 46,93 TL ile il genelinde en yüksek seviyeye ulaştığı ilçe oldu.

Denizli merkezde fiyatlar sabit kaldı

İl merkezi ve Pamukkale ilçesinde benzin litre fiyatı 46,46 TL, motorin 46,86 TL seviyesinde kaldı. Sarayköy, Akköy ve Babadağ gibi ilçelerde ise fiyatlar birkaç kuruş daha düşük seyrediyor.

LPG fiyatı tüm ilçelerde sabit

Denizli genelinde LPG fiyatı tüm ilçelerde 26,89 TL olarak sabit kaldı. Bu yönüyle LPG, sürücüler açısından en stabil yakıt türü olmaya devam etti.